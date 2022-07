Des utilisateurs avec un MacBook Pro ont des problèmes audio, avec notamment des craquements au niveau des haut-parleurs. Le sujet avait déjà été abordé en mai dernier et il toujours d’actualité, surtout qu’il concerne aussi certains MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2, en plus des modèles de 14 et 16 pouces ayant la puce M1.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, il y a des craquements, claquements et autres grésillements très brefs que peuvent se faire entendre de temps en temps sans raison apparente. Le point positif dans l’histoire est qu’il s’agit d’un problème logiciel et non matériel. Selon MacG, Apple planche sur un correctif et le proposera à l’avenir aux utilisateurs. Il n’y a toutefois pas de date.

Avant d’avoir le correctif d’Apple, il existe deux méthodes pour régler (temporairement) le souci audio :

Se rendre dans Macintosh HD > Bibliothèque > Preferences > Audio, et supprimer les deux fichiers com.apple.audio.DeviceSettings et com.apple.audio.SystemSettings. Il faut ensuite vider la corbeille et redémarrer le Mac.

Relancer le processus CoreAudio en ouvrant le Terminal et en entrant la commande sudo killall coreaudiod .

Le problème dans cette affaire est qu’elle traine depuis plusieurs mois déjà et Apple ne propose toujours pas une solution. Aussi, les clients qui se tournent vers le SAV sont informés qu’il n’existe pas une solution officielle au problème. Autant dire que la mise à jour corrective sera la bienvenue. À voir si elle sera intégrée avec macOS 12.5 (actuellement en bêta) ou si ce sera pour plus tard (avec macOS Ventura par exemple).