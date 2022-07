Apple a déjà lancé le Back to School 2022 dans quelques régions (dont aux États-Unis et au Canada), mais pas encore en Europe. Si l’on en croit une information du site portugais iFeed, ce sera pour la semaine prochaine.

Cette arrivée la semaine prochaine de l’offre Back to School 2022 d’Apple pour l’Europe n’est finalement pas une réelle surprise. Celle de l’année dernière avait eu lieu le 16 juillet. La date sera donc similaire cette fois-ci.

Dans certains pays, Apple propose des cartes cadeaux Apple Store et services. Dans ceux où de tels cartes ne sont pas disponibles, on retrouve une paire d’AirPods offerte. Pour la France et la Suisse, et d’autres pays comme la Belgique, ce sera des cartes cadeaux avec un montant maximum de 150 euros. Aux États-Unis, Apple offre une carte cadeau de 150 dollars à l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, et une carte cadeau de 100 dollars à l’achat d’un iPad Pro ou iPad Air. On peut se douter que ce sera là aussi 100 euros et 150 euros.

Les cartes cadeaux peuvent être utilisées pour l’achat de produits Apple, d’accessoires, d’applications sur l’App Store, d’abonnements à des services tels qu’Apple Music, iCloud+ et plus encore.

À noter que c’est la première fois qu’Apple offrira en France des cartes cadeaux valables dans les Apple Store et pour les services. Auparavant, la France avait une carte cadeau pour l’Apple Store et une autre pour les services.