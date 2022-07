Apple TV+ a du mal à se faire une place en France, au point que le service voit sa part inchangée depuis… le début de 2021. C’est ce qui ressort des données de JustWatch (via iGen), qui publie les données pour la France concernant le deuxième trimestre.

La part de marché d’Apple TV+ en France est de 3%. C’est l’un des services de streaming les moins utilisés avec Salto, qui fait jeu égal. La plateforme qui domine est Netflix avec 30%. Le groupe a récemment annoncé avoir dépassé le cap des 10 millions d’abonnés en France. Il y a ensuite Amazon Prime Video avec 28%. Il n’est donc pas si loin. En troisième, on retrouve Disney+ avec 18%.

Le classement comprend également Canal+ et OCS, qui sont respectivement quatrième et cinquième. Canal+ est à 9%, là où OCS est à 6%. Il sera intéressant de voir si OCS va sérieusement augmenter durant le troisième trimestre sachant qu’il y aura la série House of the Dragon, qui se veut un spin-off de Game of Thrones. Il y a une grosse attente et cela va naturellement jouer sur les abonnements. Dans le même temps, il y aura la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video. Là aussi, il y a une certaine attente.

Pour Apple TV+, l’absence de succès pourrait en partie s’expliquer par la disponibilité. Les utilisateurs Android et Windows n’ont toujours pas le droit à une application dédiée. Leur seule alternative est de passer par la version Web, mais l’expérience avec celle-ci est plus que moyenne. Par exemple, la barre de recherche a fait ses débuts aujourd’hui alors que le service existe depuis… novembre 2019.