Apple s’apprête à vendre son HomePod en Norvège et en Suède si l’on s’en tient à la dernière mise à jour logicielle 15.6. Celle-ci est disponible depuis peu et a discrètement ajouté de nouvelles langues.

Voici les notes officielles de la mise à jour 15.6 :

La version 15.6 du logiciel ajoute la prise en charge de la reconnaissance vocale pour Siri en mandarin (Chine continentale, Taiwan), cantonais (Chine continentale, Hong Kong) et japonais (Japon). Cette mise à jour comprend également des améliorations des performances et de la stabilité.

Mais comme l’a remarqué 9to5Mac, cette version a discrètement ajouté le support pour le norvégien et le suédois, alors que l’enceinte connectée n’est pas officiellement vendue en Norvège ou en Suède. On peut donc imaginer que la sortie se fera d’ici quelques semaines. Ce scénario a déjà eu lieu dans le passé avec d’autres langues qui ont d’abord fait leur apparition sur le HomePod avant la mise en vente dans le pays.

L’année dernière, Apple a étendu la disponibilité du HomePod mini dans plusieurs nouveaux pays, notamment l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande. Plus tôt cette année, l’enceinte a été lancée en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

À noter que la mise à jour 15.2 du HomePod avait ajouté le russe en décembre dernier. On pouvait supposer un lancement officiel du HomePod en Russie pour le début de 2022. Mais Apple a cessé ses ventes dans le pays suite à la guerre en Ukraine.