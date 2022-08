Plusieurs pays, dont la France, ont désormais le droit à la carte cadeau de 50 euros pour tout achat d’une Apple TV (HD ou 4K). L’offre avait vu le jour pour la première fois il y a un mois, mais cela concernait uniquement les États-Unis.

Que ce soit pour l’achat de l’Apple TV HD ou 4K, ou le modèle avec 32 ou 64 Go de stockage, les clients ont le droit à la carte cadeau de 50 euros. Il est bon de noter qu’il s’agit du nouveau type de carte cadeau en France. Auparavant, il y avait une carte cadeau pour l’App Store et les services (Apple Music, iCloud, Apple Arcade, etc), et une carte cadeau pour les achats de produits en Apple Store (iPhone, iPad, Mac, etc). Depuis peu, Apple propose en France et dans quelques pays comme la Belgique et la Suisse la carte unifiée qui peut servir pour les services et pour les produits. Vous aurez donc le choix sur la façon d’utiliser vos 50 euros.

Naturellement, cette nouvelle offre peut poser des questions. Est-ce un moyen pour Apple de vider « rapidement » le stock pour laisser place à un nouveau modèle ? Si l’on en croit des rumeurs, une nouvelle Apple TV doit voir le jour au second semestre de 2022. Elle serait moins chère que le modèle existant, qui coûte 199 euros (32 Go de stockage) ou 219 euros (64 Go). Ce serait un moyen de mieux rivaliser avec la concurrence, dont le prix est généralement bien inférieur au produit d’Apple.