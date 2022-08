Toutes les fuites et autres rumeurs s’accordent à dire que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max auront tous les deux l’A15, à savoir la même puce que l’on retrouve dans les différents iPhone 13. Seuls les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max devraient avoir la nouvelle puce A16. Mais tout ne serait pas perdu au niveau des performances.

Si l’on en croit les dires de ShrimpApplePro, un leaker qui a parfois de bonnes informations au sujet d’Apple, les deux iPhone 14 non-Pro seront plus performants que les iPhone 13, malgré la présence de la puce A15. Cela s’expliquerait notamment par l’usage d’un nouveau modem pour la partie réseau. On peut donc potentiellement s’attendre à de meilleurs débits en 5G (tant que l’opérateur suit derrière avec son infrastructure). Il y aurait également une nouvelle conception interne, ce qui là encore jouerait au niveau des performances.

Un autre élément non négligeable à prendre en compte est la mémoire vive. Les iPhone 14 et 14 Max sont attendus pour avoir 6 Go de RAM, là où les iPhone 13 et 13 mini ont 4 Go de RAM. Pour leur part, les iPhone 13 Pro et Pro Max ont déjà le droit à 6 Go de RAM. Leurs successeurs en auraient autant, Apple n’aurait pas prévu de passer à 8 Go.

C’est l’occasion de rappeler que les iPhone 14 Pro n’auront plus d’encoche et proposeront à la place une pilule et un trou. Pour leur part, les modèles non-Pro auront toujours l’encoche. Il sera intéressant de voir quels arguments marketing Apple va utiliser cette année pour les iPhone 14 et 14 Max car les téléphones seront très proches des iPhone 13 non-Pro.