Il semblerait bel et bien que l’iPhone 14 Pro proposera le support de la charge à 30 W. Cette information a déjà circulé et elle se confirme un peu plus aujourd’hui avec DuanRui.

Si l’on en croit le leaker, une marque a récemment envoyé des chargeurs à plusieurs médias avec pour consigne de le mettre en avant en vidéo avec les iPhone 14. Ce serait ainsi un moyen de montrer que les nouveaux smartphones d’Apple grimpent à 30 W, là où les iPhone 13 se limitent à 27 W.

Un autre élément est que le câble fourni se veut toujours Lightning. Les iPhone 14 conserveront donc ce port et ne passeront pas à l’USB-C. Ce n’est pas une surprise pour le coup. Si l’on en croit les rumeurs, il faudra attendre les iPhone 15 en 2023 pour avoir le port USB-C. Apple devrait notamment être obligé d’y passer suite aux nouvelles règles dans l’Union européenne.

Il est bon de noter que le support de 30 W serait une réalité pendant une bonne partie de la charge, mais pas l’intégralité. Cela basculerait ensuite entre 25 et 27 W afin de moins abimer la batterie et lui permettre de durer plus longtemps.

Pour rappel, Apple annoncera ses quatre iPhone 14 lors d’une keynote qui aura lieu le 7 septembre prochain.