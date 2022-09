Les rendus de l’Apple Watch Pro qui ont été publiés aujourd’hui ont montré la présence d’un nouveau bouton sur la tranche gauche. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce bouton sera reprogrammable avec watchOS 9.

Dans un tweet, le journaliste bien renseigné au sujet d’Apple indique que « le nouveau bouton sur le côté gauche est probablement programmable pour faire ce que vous voulez. Par exemple, lancer une application, une fonction ou une séance d’entraînement spécifique ». Il ajoute par ailleurs que la montre n’aura pas des côtés droits/plats, ils seront arrondis comme c’est le cas sur l’Apple Watch Series 7.

A couple of things I’d point out regarding the Apple Watch Pro design:

– No flat sides. They are rounded like the Series 7.

– The new button on the left side is probably programmable to do whatever you want. For instance, launching a specific app, feature or workout.

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022