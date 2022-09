Apple a officialisé les iPhone 14 et Eve, la fille de Steve Jobs, a décidé de se « moquer » du nouveau smartphone, jugeant qu’il est équivalent à l’iPhone 13 de 2021.

C’est par le biais d’une story sur Instagram que la fille de Steve Jobs s’est « moquée » de l’iPhone 14 en partageant une publication postée par une autre compte sur le réseau social. Il s’agit d’un mème. Ici, un homme porte une chemise et il se trouve que quelqu’un lui a offert la même chemise. L’homme fait donc le nécessaire pour mettre en avant l’aspect identique. Le mème consiste à laisser les internautes comparer deux éléments qui sont une copie.

Il est vrai que l’iPhone 14 n’apporte pas grand-chose par rapport à l’iPhone 13. Visuellement parlant, le nouveau smartphone est le même. Il y a certes l’iPhone 14 Plus qui se veut une nouveauté, puisque l’écran de 6,7 pouces était jusqu’à présent disponible avec la gamme Pro. Sous le capot, on retrouve toujours la puce A15, là où les iPhone 14 Pro ont la puce A16. Il y a également le support pour les appels d’urgence grâce aux satellites, une meilleure dissipation de la chaleur et un flash plus lumineux.

Les nouveautés sont plus conséquentes du côté des iPhone 14 Pro, notamment avec la puce A16, l’encoche dynamique, le capteur photo principal de 48 mégapixels et plus encore. Par contre, un élément partagé entre tous les nouveaux iPhone est le prix : c’est en hausse sur chaque modèle en Europe.