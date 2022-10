Les données pour la part de marché d’Apple TV+ en France sont identiques au fil des mois en France et le discours n’a pas changé au troisième trimestre, toujours avec 3% selon JustWatch (via iGen).

Netflix reste le premier service de streaming en France avec une part de 28%. C’est en recul par rapport au deuxième trimestre où la part était de 30%. Amazon Prime Video arrive deuxième avec 25%. Là encore, c’est en baisse, ce fut 28% auparavant. Disney+ reste à la troisième place et stagne à 18%.

On retrouve ensuite Canal+ et ses 8%, en recul d’un point. OCS est à 6% et ne progresse pas, tout comme Apple TV+ et Salto qui ont respectivement 3%. Le segment qui a le plus évolué est « Autres » avec 9%, contre 3% auparavant. Celui-ci regroupe plusieurs services de streaming qui ont de petites parts de marché.

Il est certain qu’Apple TV+ pourrait espérer gagner des parts de marché en s’ouvrant aux smartphones et tablettes Android. Il est réellement étonnant de voir que le service de streaming n’est pas disponible sur le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Surtout qu’il existe déjà l’application sur Android TV. Aussi, l’expérience sur Windows via la version Web n’est pas réellement optimale selon les retours des utilisateurs. La future application Apple TV qui arrivera en 2023 sur Windows pourrait éventuellement améliorer la situation.

Bien sûr, un autre facteur notable est le catalogue de films et séries. Les Français ne semblent pas réellement y adhérer, préférant se tourner vers Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.