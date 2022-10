Les iPhone 14 Pro et Pro Max connaissent un succès, à tel point qu’Apple n’arrive pas à répondre à la demande, a déclaré Tim Cook en marge de la publication des résultats financiers du groupe.

« Nous sommes limités en ce moment sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, et nous l’avons été depuis le jour de notre lancement », a déclaré Tim Cook à CNBC. « Et donc, évidemment, nous chassons l’offre là-bas et essayons d’obtenir autant d’apprivoisement que possible pour répondre à la demande », a-t-il ajouté. Il a poursuivi en disant qu’Apple « travaille très dur pour répondre à la demande » et que la demande des clients était « forte » et finalement meilleure que ce qu’Apple avait prévu. Il s’attend à ce que l’approvisionnement continue d’être limité « pendant un petit moment ».

Sa déclaration rejoint ce que les rumeurs ont annoncé depuis quelques semaines maintenant : les iPhone 14 et 14 Pro connaissent un succès, là où c’est un peu plus compliqué pour l’iPhone 14 et (surtout) pour l’iPhone 14 Plus.

Au précédent trimestre, Apple a enregistré 42,626 milliards de dollars de revenus avec les ventes d’iPhone, ce qui représente une hausse de 9,67% par rapport à la même période un an plus tôt. Au total, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été de 90,15 milliards de dollars, en hausse de 8,14% à base comparable.