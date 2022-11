Apple est en train de développer son propre réseau publicitaire qui concernera la diffusion des matchs de football de la ligue américaine (Major League Soccer), fait savoir Bloomberg. L’objectif est de générer encore plus de revenus avec les publicités.

Un réseau publicitaire d’Apple pour le foot

En juin, Apple a annoncé avoir passé un partenariat sur 10 ans avec la Major League Soccer pour diffuser les matchs de football de la ligue américaine sur son application Apple TV. Cela débutera en 2023 et se terminera donc en 2033 (sauf si l’accord est prolongé). Le coût est de 250 millions de dollars par an, soit 2,5 milliards pour le contrat au total. L’accord est valable dans le monde et pas seulement aux États-Unis.

Apple est actuellement en pourparlers avec des partenaires publicitaires et des sponsors de la MLS au sujet des publicités qui seront diffusées pendant les matchs de football et les émissions connexes.

Il faut savoir qu’il y aura trois formules. La première sera une chaine payante pour voir tous les matchs de football depuis l’application Apple TV. La deuxième permettra aux abonnés d’Apple TV+ de voir quelques matchs. Et la troisième sera une offre permettant à quiconque de voir des matchs, le tout gratuitement. Bien évidemment, ce sera quelques rencontres dans l’année et non la majorité. Qu’importe la formule, Apple diffusera de la publicité.

Les publicités pour la télévision en direct font partie de l’offensive d’Apple en matière de réclames. Apple a récemment ajouté de nouvelles publicités dans l’onglet Aujourd’hui de l’App Store et sur les pages des applications individuelles, une initiative qui n’a pas été appréciée des développeurs en raison de certains types de publicités qu’Apple a choisi de diffuser.

Apple travaille également sur un projet visant à ajouter des publicités à l’application Plans sur iPhone, et ce dès 2023. Ces réclames apparaitront à côté des recherches des utilisateurs. Apple étudie également la possibilité de diffuser des publicités pour d’autres applications et services, comme Podcasts et Livres.