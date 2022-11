Jony Ive a été pendant des années le responsable du design chez Apple. Il a quitté l’entreprise 2019 et a connu deux successeurs, à savoir Evans Hankey (design des différents produits) et Alan Dye (design de la partie logicielle). Il se trouve qu’Evans Hankey va quitter l’entreprise en 2023 et il faut lui trouver un successeur. Le problème est que la tâche n’est pas simple.

Jony Ive et Tim Cook

À la recherche d’un nouveau responsable du design

Selon Bloomberg, Apple a perdu la majorité des principaux designers qui ont travaillé quand Jony Ive était aux commandes, avec beaucoup d’entre eux qui ont quitté le fabricant d’iPhone pour LoveFrom, le studio de design de Jony Ive. Au moins 15 designers d’Apple qui étaient là depuis des années ont quitté l’entreprise depuis que Jony Ive est passé à un rôle à temps partiel en 2015, alors que le turnover était rare entre 2000 et 2015. Aujourd’hui, seuls quelques designers présents depuis un moment toujours sont toujours là.

L’une des principales raisons de ce grand nombre de départs est que l’autonomie dont jouissait l’équipe sous la direction de Jony Ive a été considérablement réduite, les opérations ayant plus de poids et l’accent étant davantage mis sur la réduction des coûts de fabrication.

« La force de l’équipe était que nous étions un noyau lié par l’environnement incroyable qu’il y avait et les choses que nous pouvions faire d’une manière assez peu conventionnelle pour une grande entreprise », a déclaré un designer Apple de longue date. « C’était une équipe spéciale. Ce n’était pas facile après le décès de Steve — les choses ont commencé à devenir beaucoup plus compliquées. Il y avait plus de pressions et de distractions extérieures ».

Apple cherche donc un successeur pour devenir le nouveau responsable du design. Actuellement, la société réfléchit à choisir un designer qui travaillait avec Jony Ive et qui se veut toujours présent (comme Richard Howarth). Ou bien donner un contrôle total à Alan Dye. Ou encore, faire venir quelqu’un de l’extérieur. Mais en l’état, c’est compliqué.