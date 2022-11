Les iPhone 15 auront le droit à un nouveau capteur d’image venant de Sony, celui-ci étant présenté comme un modèle « de pointe », selon les informations de Nikkei.

Le capteur d’image de Sony vient doubler le signal de saturation de chaque pixel, ce qui lui permet de capturer davantage de lumière et de réduire la sous-exposition et la surexposition. Ainsi, il est capable de mieux photographier le visage d’une personne, même en cas de fort contre-jour.

Pour ce qui est de la partie technique, Sony utilise une architecture de semi-conducteurs qui place les photodiodes et les transistors dans des couches distinctes, ce qui permet d’augmenter le nombre de photodiodes.

En l’état, il n’est pas précisé si tous les iPhone 15 profiteront de ce meilleur capteur d’image de Sony ou si Apple le réservera aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce ne serait pas étonnant en réalité, sachant que le groupe se met de plus en plus à séparer la gamme Pro de la gamme non-Pro. Par exemple, les iPhone 14 Pro ont le droit à plusieurs nouveautés, dont la Dynamic Island, là où les iPhone 14 non-Pro sont essentiellement l’équivalent des iPhone 13 non-Pro de l’an dernier.

Si l’on en croit les rumeurs qui circulent, les iPhone 15 Pro auront le droit à la nouvelle puce A17 d’Apple, un port USB-C plus rapide, davantage de RAM, un meilleur zoom pour la partie photo et la fin des boutons mécaniques. Les modèles non-Pro n’auront pas tout cela (il y aura un port USB-C, mais il aura le même débit que le port Lightning existant, à savoir la vitesse de l’USB 2.0).