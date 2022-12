L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) a déposé plainte contre Apple en France, qu’elle accuse de limiter les possibilités de réparation de ses appareils par des réparateurs non-agréés. L’association, qui avait déjà obtenu en 2020 la condamnation d’Apple à 25 millions d’euros d’amende pour défaut d’information dans la fameuse affaire des batteries (Batterygate), vise cette fois la pratique dite de la sérialisation.

Nouvelle plainte visant Apple en France

La méthode de la sérialisation consiste à associer les numéros de série des composants et périphériques d’un produit à celui de l’iPhone via notamment des micro-puces. Cette pratique touche depuis peu les pièces les plus fréquemment soumises aux pannes (écrans, batterie, caméra…). HOP rapporte avoir documenté dans sa plainte de près de 60 pages de nombreux cas dans lesquels des dysfonctionnements ont été constatés après la réparation d’une pièce même identique et d’origine, mais non autorisée par les logiciels d’Apple.

Ces problèmes peuvent également être déclenchés lors d’une mise à jour. Un exemple donné est le cas récent d’un écran tactile réparé sur un iPhone XR rendu inutilisable après la mise à jour vers iOS 16. Tandis qu’un simple retour à iOS 15 permet de corriger cette panne, Apple ne l’autorise pas, « préférant incriminer un écran non d’origine Apple qui provoque un problème de tactile » détaille l’association.

« Ces dysfonctionnements constatés de manière répétée, sans information et sans solution apportée au consommateur ou au réparateur, ne sont pas de simples bugs. Ils visent à désavantager la réparation indépendante ou le reconditionnement, au profit de la vente de smartphones neufs ou de la réparation captive, à des prix souvent dissuasifs pour le consommateur », martèle l’association.

Cette plainte voit le jour la même semaine où Apple a lancé en France et dans d’autres pays européens un accès aux pièces détachées officielles destinées aux iPhone et Mac. Chacun peut donc réparer soi-même son téléphone.