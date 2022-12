Apple avait annoncé il y a quelques jours que Paris faisait partie des villes disponibles en 3D sur son application Plans. Mais la situation a évolué, avec le fabricant qui a discrètement retiré la capitale française comme l’a remarqué iGen.

Voici ce qu’indiquait Apple le 15 décembre dernier :

Villes en trois dimensions affiche de manière plus détaillée que jamais les quartiers, les zones commerciales, les ports de plaisance, les bâtiments et d’autres lieux. Les utilisateurs peuvent désormais afficher les changements d’altitude dans une ville, voir davantage de noms de rues, et consulter des points d’intérêt personnalisés dans des villes du monde entier, y compris Londres, Los Angeles, Montréal, Paris, Philadelphie, San Diego, San Francisco, Vancouver, Washington D.C., et plus encore.

Le texte a été changé aujourd’hui, avec le retrait de la mention de Paris. Le fabricant n’a pas donné une explication publique à ce sujet. Les autres villes sont toujours listées.

Dans les faits, certains coins de Paris sont effectivement disponible en trois dimensions. C’est par exemple le cas avec la Place des Vosges dans le 4e arrondissement, avec notamment des arbres.

Il reste donc encore du travail à Paris. Malgré cela, Apple propose depuis cet été plusieurs bâtiments notables en 3D dans quelques villes, comme la Tour Eiffel et le Mont Saint-Michel. Cela reste des éléments ici et là, et non des villes complètes.