Apple a cessé de signer iOS 16.1.2 au niveau de ses serveurs. Les utilisateurs avec un iPhone ou iPad ne peuvent donc plus installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Apple a proposé iOS 16.1.2 le 30 novembre dernier. Cette version comporte deux changements : meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil et optimisations de la détection des accidents sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Une autre mise à jour est sortie depuis, à savoir iOS 16.2. Pour le coup, cette version comprend plusieurs nouveautés, dont l’expérience karaoké Apple Music Sing, le chiffrement de bout en bout étendu pour iCloud (pour l’instant aux États-Unis), l’application Freeform, deux nouveaux widgets sur l’écran de verrouillage pour le sommeil et les médicaments, une personnalisation pour l’écran toujours allumé (Always-On Display) sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, une limite de 10 minutes pour AirDrop, et plus encore. Aussi, Apple a bouché 35 failles de sécurité. Cette version peut toujours être installée.

À noter qu’Apple propose actuellement une bêta pour iOS 16.3, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics. La version finale doit normalement voir le jour en février ou en mars 2023.

Outre iOS 16.1.2, Apple a cessé de signer iOS iOS 15.7.1. Cette version, qui concerne les appareils ne pouvant pas passer sur iOS 16, a vu le jour le 27 octobre dernier. La seule version signée pour les anciens iPhone est iOS 16.7.2, disponible depuis peu.