Fortnite pourrait bien être de retour sur iOS en 2023, c’est en tout cas ce que tease Tim Sweeney, le patron d’Epic Games sur Twitter. « L’année prochaine sur iOS ! », a-t-il tweeté avant le passage à 2023.

Le patron d’Epic Games fait certainement allusion à iOS 17 qui permettrait aux utilisateurs (européens du moins) d’installer des applications sur iPhone et iPad sans passer par l’App Store. Ainsi, il serait possible d’installer Fortnite sur iOS sachant que le jeu n’est plus disponible sur l’App Store.

Fortnite a été retiré de l’App Store en août 2020 après qu’Epic Games a inclus dans le jeu une option de paiement direct qui contournait le système d’achat intégré d’Apple, violant ainsi les règles de l’App Store. Apple a rejeté directement la faute sur Epic Games pour avoir violé ses règles.

Le retrait de Fortnite de l’App Store a poussé Epic Games à déposer une plainte contre le fabricant d’iPhone. Trois ans plus tard, Epic Games et Apple font maintenant appel d’une décision de justice rendue en septembre 2021 qui avait obligé Apple à autoriser les développeurs à ajouter des liens dans leurs applications qui renvoient vers des sites Internet extérieurs, ouvrant ainsi la voie à d’autres options de paiement qui n’obligent pas les développeurs à utiliser le système d’achat d’intégré. Pour rappel, Apple prend 15% ou 30% de commission avec son système d’achat intégré.