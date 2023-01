L’Inde a l’intention de forcer la présence d’un port USB-C sur les différents appareils technologiques afin d’avoir un port commun et donc un câble compatible avec toutes les marques. Mais il pourrait y avoir quelques exceptions à l’arrivée.

Selon le média indien Mint, qui cite un fonctionnaire haut placé, le gouvernement envisage d’exempter les feature phones (téléphones basiques), les wearables (montres connectées, etc) et les hearables (écouteurs sans fil, etc) concernant la loi obligeant l’USB-C sur les appareils. Le responsable cite les fabricants d’appareils et les parties prenantes craignant que l’obligation pour ces produits d’adopter le port universel n’entraîne une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Au vu de la liste des catégories d’appareils, Apple pourrait techniquement ne pas être dans l’obligation de mettre un port USB-C sur le boitier de charge de ses AirPods. Encore faut-il obtenir le feu vert du gouvernement. Pour l’iPhone, cela semble acquis : l’Inde va obliger Apple à abandonner son port Lightning.

L’Union européenne a déjà adopté une loi exigeant que les appareils vendus dans la région disposent d’un port USB-C d’ici 2024, y compris les AirPods. En vertu de la réglementation européenne, Apple sera tenu de passer les AirPods à l’USB-C, même si l’exigence indienne dit le contraire.

Si l’on en croit les rumeurs insistantes, l’USB-C va arriver sur les iPhone 15. Greg Joswiak, le vice-président d’Apple chargé du marketing, a déjà confirmé que les iPhone basculeront sur le port USB-C suite à la réglementation européenne, mais il n’a pas précisé quand.