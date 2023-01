Apple se met à collecter des témoignages auprès des secouristes suite aux différents faux appels d’urgence effectués par les iPhone et Apple Watch d’utilisateurs. C’est en lien avec la fonctionnalité d’appel d’urgence et de la détection d’accidents.

Les iPhone 14 et les derniers Apple Watch sont capables de détecter les situations où les utilisateurs ont subi un accident de voiture. Un appel aux secours est automatiquement effectué afin qu’ils puissent aider le propriétaire d’iPhone ou d’Apple Watch ayant subi l’accident. Le problème est que la fonctionnalité est trop sensible et déclenche des appels alors que l’utilisateur n’a pas eu un accident.

Les faux appels ont notamment lieu quand une personne fait les montagnes russes dans un parc d’attraction ou du ski/snowboard et tombe. Il y a eu de nombreux témoignages ces dernières semaines, au point que des secouristes demandent à désactiver les appels d’urgence et la détection d’accidents. En effet, ils sont dans l’obligation de se rendre sur place parce qu’il pourrait s’agir d’un véritable accident et donc d’une véritable victime. Cela implique des ressources qui pourraient être utilisées avec de vrais appels.

Au vu de la situation, Apple a annoncé au New York Post être en train de recueillir les commentaires des centres d’appels d’urgence qui ont connu une augmentation des appels automatisés en raison de cette fonctionnalité.

Il faut espérer qu’Apple va trouver une solution pour améliorer sa fonctionnalité. iOS 16.1.2, qui a vu le jour en novembre, avait apporté des « optimisations de la détection des accidents sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro ». Mais Apple n’était pas rentré dans les détails et cela n’a de toute façon pas suffi.