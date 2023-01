Cela semble quasiment acté désormais : les iPhone 15 prendront en charge le Wi-Fi 6E. Après avoir annoncé qu’Apple avait suspendu le développement de sa puce Wi-Fi maison, l’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé le support de la nouvelle norme sans fil pour les téléphones de 2023 d’Apple. Il rejoint ainsi l’avis de deux analystes de la banque Barclays.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

Apple propose déjà le support du Wi-Fi 6E sur certains de ses appareils. C’est notamment le cas sur les iPad Pro de 11 et 12,9 pouces qui ont vu le jour en 2022. On retrouve également la nouvelle norme sans fil sur les nouveaux MacBook Pro et Mac mini disponibles à l’achat depuis une semaine. Du côté des smartphones, l’iPhone 14 reste au Wi-Fi 6, tout comme les iPhone 14 Pro.

Il reste à ce jour une inconnue pour le Wi-Fi 6E sur les iPhone 15. Est-ce que cela concernera les quatre modèles, à savoir l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ? Ou Apple va-t-il réserver cette fonctionnalité aux modèles Pro et laisser le Wi-Fi 6 sur les modèles non-Pro ? Il va falloir attendre pour un peu plus de clarification à ce niveau.