Le HomePod 2, annoncé par Apple le mois dernier, sera commercialisé dès demain, à savoir le 3 février, mais certains clients chanceux ont déjà pu recevoir leur exemplaire en avance. C’est notamment le cas d’une personne qui a passé une commande chez Best Buy et qui a réceptionné sa commande en avance suite à une livraison par la poste canadienne.

L’utilisateur a posté deux photos et révèle aussi que son HomePod 2 tournait sous la version 16.0. Ce point est intéressant sachant que cette version a vu le jour en septembre 2022 et qu’il y a eu plusieurs mises à jour depuis. La dernière en date est la mise à jour 16.3, disponible depuis le 24 janvier. Doit-on comprendre qu’Apple avait le nouveau HomePod en stock depuis plusieurs mois maintenant et a seulement attendu février pour la commercialisation ? C’est possible. En tout cas, les utilisateurs savent qu’ils devront appliquer une mise à jour dès le premier lancement.

Les tests pour le HomePod 2 ont vu le jour en début de semaine. Ils sont globalement positifs, notant qu’il y a une amélioration audio par rapport au premier modèle, bien que la différence soit assez légère. Aussi, il y a du mieux pour Siri (du moins en anglais) et les nouvelles fonctions en lien avec la maison connectée (comme le support de Thread, en plus de Matter) offrent un niveau de pérennité.

Le HomePod 2 sera donc disponible dès demain et coûte 349€. L’achat peut se faire chez Apple et chez les revendeurs comme la Fnac et Darty.