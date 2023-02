Dès 2024, l’iPhone 16 pourrait avoir le droit à un modèle Ultra, qui serait encore plus haut de gamme que les modèles Pro et Pro Max selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Il y a quelques mois, le journaliste suggérait qu’Apple pourrait renommer son iPhone 15 Pro Max de 2023 en iPhone 15 Ultra. Ce serait notamment un moyen d’être raccord avec l’Apple Watch Ultra pour ce qui est du nom. Mais il annonce aujourd’hui que le modèle Ultra pourrait en réalité être un nouvel iPhone, encore plus haut de gamme et donc plus cher.

Il n’y a pas encore de détails précis sur ce que cet iPhone 16 Ultra pourrait avoir par rapport aux modèles Pro et Pro Max, mais on peut imaginer qu’il y aura des améliorations supplémentaires pour les capteurs photo, un processeur plus puissant, un écran encore plus grand ou encore un design sans aucun port USB-C ou Lightning.

Le prix va être un élément à prendre en compte. L’iPhone 14 Pro Max débute à 1 479€, ce qui est déjà une somme notable pour un smartphone. À quoi peut-on s’attendre avec un modèle Ultra encore plus haut de gamme ? 1 579€ ? Plus ? Difficile de répondre dans l’immédiat. Reste à savoir maintenant s’il y aura un public pour un tel modèle car tous les téléphones d’Apple ne connaissent pas un succès. La preuve, l’iPhone 14 Plus connait des difficultés au niveau des ventes (pour les critères d’Apple).