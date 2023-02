Apple TV+ a mis en ligne une troisième publicité mettant en scène Timothée Chalamet, avec toujours la même idée : l’acteur voudrait que le service de streaming l’appelle pour qu’il puisse jouer dans un film ou une série.

Dans la pub du jour, Timothée Chalamet est assis dans un jardin en train de parcourir le contenu d’Apple TV+ et de complimenter les acteurs avec lesquels le service a travaillé. « Apple, tu me blesses », dit-il. « Il est clair que tu comprends l’art ». Il cite ensuite quelques acteurs et actrices, dont Julianne Moore, Austin Butler et Idris Elba.

« La beauté est une chose si fragile. Souvent négligée. Nous ne sommes pas si différents toi et moi », poursuit-il. À la fin de la publicité, Timothée Chalamet supplie une nouvelle fois Apple de lui passer un coup de fil.

Comme c’était déjà le cas avec les deux précédentes publicités pour Apple TV+, tout porte à croire que Timothée Chalamet va avoir le droit à sa série ou son film sur la plateforme. Mais il n’y a toujours pas d’annonce officielle à ce sujet. À voir si cela va prochainement se concrétiser ou s’il faudra encore attendre avec de nouvelles publicités à venir.

Pour rappel, il y avait déjà eu un procédé similaire avec l’acteur Jon Hamm. Il a finalement été ajouté au casting de la série The Morning Show sur Apple TV+.