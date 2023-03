Il y a eu de nombreuses informations autour des iPhone 15 ces dernières semaines. Aujourd’hui, nous avons le droit à des maquettes des futurs smartphones d’Apple, qui se basent sur les dimensions en fuite afin de se faire une idée générale.

Les maquettes des iPhone 15 sont le résultat d’une impression 3D réalisée par Macotakara. Elles permettent d’avoir un aperçu général de la gamme qu’Apple va proposer cette année. On retrouve les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Les maquettes se focalisent surtout sur l’arrière. On retrouvera toujours deux capteurs photo sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, et trois capteurs sur les modèles Pro. Les rumeurs font aussi état de la Dynamic Island sur les quatre modèles (alors qu’elle était réservée aux iPhone 14 Pro l’année dernière), des bordures un peu plus fines et d’un bloc photo plus imposant.

Le test du jour est aussi l’occasion de vérifier la compatibilité avec les coques des iPhone 14. Pourra-t-on toujours les utiliser avec la nouvelle génération ? La réponse est non pour tous les modèles, à l’exception de l’iPhone 15 Plus.

Il faudra attendre le mois de septembre pour découvrir la keynote d’Apple où seront annoncés les iPhone 15. Comme ce fut le cas l’année dernière, ce sont surtout les modèles Pro qui vont avoir le droit à des nouveautés.