Apple TV+ n’arrive toujours pas à s’imposer sur le marché du streaming, au point que sa part a reculé. Le service a été battu par Paramount+, qui existe dans plusieurs pays, dont en France depuis décembre.

Des difficultés pour Apple TV+ à s’imposer

Les données de JustWatch montrent que la part de marché d’Apple TV+ dans le monde était de 5% au quatrième trimestre de 2022, contre 6% au mois d’août. Dans le même temps, Paramount+ est passé devant la plateforme d’Apple avec une part de marché de 7%.

Apple TV+ a atteint son pic en mars 2022. À cette période, le service a proposé la série WeCrashed avec Jared Leto et Anne Hathaway, et la série Pachinko. Mais ça a stagné par la suite.

Voici le classement des plateformes de streaming et leurs parts de marché :

Netflix (23%)

Amazon Prime Video (20%)

Disney+ (18%)

HBO Max (9%)

Paramount+ (7%)

Apple TV+ (5%)

Autres (21%)

Le plus inquiétant pour Apple est que certaines plateformes (HBO Max et Paramount+) dans la liste sont disponibles dans quelques pays et arrivent à faire mieux qu’Apple TV+ qui est accessible dans le monde.

Comment expliquer les difficultés pour Apple TV+ ? Le fait qu’il y ait uniquement des programmes originaux et pas de catalogue avec de films et séries d’autres studios ne doit pas aider. Aussi, il a fallu attendre un moment avant que le service soit réellement disponible sur de nombreux supports. Il en manque un notable : Android. C’est réellement impressionnant de voir qu’Apple ne propose toujours pas une application pour le système d’exploitation le plus utilisé dans le monde. Mais selon les bruits de couloir, le développement est en cours.

Au fait, qu’en est-il de la France ? En janvier, nous avons appris que la part de marché d’Apple TV+ en France était de seulement 3%. Là encore, c’est très léger, surtout que ça stagne au fil des trimestres.