L’intelligence artificielle fait énormément parler d’elle, notamment avec des outils comme ChatGPT. Il y a plusieurs usages et certains en profitent pour générer des musiques avec les voix de certains artistes. C’est parfois bluffant, mais cela ne fait pas rire les maisons de disques.

Il y a notamment le cas d’une musique qui a pour nom Heart on my Sleeve et qui a été mise en ligne par un certain Ghostwriter. Cette musique regroupe Drake et The Weeknd, avec l’IA qui fait le nécessaire pour donner l’impression que ce sont réellement eux qui chantent. La chanson a commencé à décoller rapidement et a été largement partagée sur TikTok, tout en atteignant plus de 250 000 vues/écoutes sur YouTube. Sur Spotify, elle a reçu 625 000 écoutes et a rapidement atteint la barre des 100 000 écoutes sur SoundCloud.

La chanson sur les différentes plateformes de streaming ne mentionne pas les noms des artistes dont les voix ont été reproduites. En revanche, sur YouTube et TikTok, les noms des artistes sont mentionnés. La musique a depuis été retirée. Apple Music, Deezer et Tidal se sont joints à Spotify pour retirer la chanson.

Il y a quelques jours, Universal Music — l’une des trois plus grosses maisons de disques au monde avec Sony Music et Warner Music — a envoyé un mail d’avertissement aux plateformes de streaming, leur annonçant que de l’intelligence artificielle avait été utilisée pour générer des morceaux « sans obtenir d’autorisation ou sans verser de compensation aux titulaires de droits ». Le groupe a ensuite fait une menace : « nous n’hésiterons pas à prendre des mesures afin de protéger nos droits et ceux de nos artistes ».