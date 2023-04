Apple a mis à jour son site pour annoncer que le support de CarPlay est désormais une réalité dans plus de 800 modèles de voitures. La page américaine affiche la nouvelle donnée, à l’inverse de la page française qui présente encore l’ancienne (600 modèles).

Plusieurs voitures de 2023 et 2024 ont été ajoutées à la liste. Apple évoque une disponibilité chez près de 80 constructeurs automobiles, dont Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota, Volskwagen et bien d’autres.

Le support dans plus de 800 véhicules intervient au moment où General Motors (GM) a annoncé son intention de ne plus proposer CarPlay dans ses futures voitures électriques (contrairement à Ford). Cela peut surprendre quand on connaît la popularité du système embarqué d’Apple. Si l’on en croit une statistique partagée par Apple à la WWDC 2022, 79% des acheteurs américains n’envisagent d’acheter qu’un véhicule équipé de CarPlay. Apple a également affirmé que sa plateforme est disponible dans 98% des véhicules vendus dans le pays. « Il s’agit d’une fonctionnalité indispensable lors de l’achat d’un nouveau véhicule », a déclaré Apple.

Lors de la WWDC 2022, Apple a donné un aperçu de la nouvelle génération de CarPlay, qui sera plus complète et supportera plusieurs types d’écrans. Nous devrions en découvrir un peu plus lors de la WWDC 2023 en juin. La nouvelle version doit être disponible dès cette année, probablement avec iOS 17.