Depuis 2019, Apple propose de nouvelles cartes dans son application Plans qui ont l’avantage d’être bien mieux détaillées que la première version. Le « problème » est qu’il s’agit d’un déploiement progressif, région par région. Les prochaines à les avoir seront Taïwan, Hong Kong et la Slovaquie.

Apple a commencé à tester les nouvelles cartes dans Plans auprès de certains utilisateurs à Taïwan, Hong Kong et en Slovaquie, selon Justin O’Beirne, un expert dans l’application d’Apple qui suit le déploiement. C’est la 19e fois qu’Apple propose la toute nouvelle cartographie, qui présente à la fois des détails beaucoup plus précis (pour les routes, bâtiments, végétation, parcs, etc) et une navigation améliorée.

Si l’on se base sur les précédents tests d’Apple dans d’autres régions, la disponibilité pour tout le monde devrait devenir une réalité dans le courant de juin 2023. En effet, la phase de test est généralement de l’ordre de quelques semaines.

Il y a déjà eu l’arrivée des nouvelles cartes dans Plans en 2023. Cela a concerné la Finlande, la Norvège et la Suède au mois de mars. Et en avril, ce fut disponible en Autriche, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie. Pour rappel, la France y a le droit depuis juillet 2022.