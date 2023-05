Jim Farley, le patron de Ford, affirme que le constructeur ne va pas abandonner CarPlay dans ses voitures, contrairement à General Motors (GA). Ce dernier a récemment annoncé l’abandon du système d’Apple dans ses voitures électriques, préférant une solution maison en collaboration avec Google.

« 70 % de nos clients Ford aux États-Unis sont des clients Apple. Pourquoi irais-je voir un client Apple et lui dire bonne chance ? », a déclaré le patron de Ford lors d’une interview avec le Wall Street Journal.

Jim Farley ne pense pas qu’il y ait de l’argent à gagner dans le contenu que les conducteurs consomment dans leur véhicule, Ford se concentrant plutôt sur la sécurité, l’autonomie et les fonctions de productivité. Il déclare :

En termes de contenu, nous avons en quelque sorte perdu cette bataille il y a 10 ans. Il faut donc être réaliste, car vous ne gagnerez pas beaucoup d’argent sur le contenu à l’intérieur du véhicule. À nos yeux, c’est la sûreté, la sécurité, l’autonomie partielle et la productivité qui comptent. La relation pour le contenu est donc entre vous, le Wall Street Journal et le client. Je ne veux pas me mêler de cela, mais Tesla et d’autres entreprises pensent différemment. Ils veulent avoir un contrôle total sur l’expérience intérieure.

Il estime que des constructeurs comme Tesla et General Motors maintenant sont dans un groupe spécifique, à savoir celui de vouloir tout contrôler dans la voiture. Il pense que Ford et les autres sont dans un autre groupe qui consiste à donner les clés à Apple (CarPlay) et Google (Android Auto) pour ce qui est du système de divertissement de la voiture.

En soi, le support continu de Ford pour CarPlay n’est pas réellement une surprise. En effet, Apple a dévoilé l’année dernière la nouvelle génération de CarPlay qui sera disponible cette année et Ford avait été annoncé comme l’un des partenaires. Nous devrions en découvrir un peu plus lors de la WWDC 2023 en juin.