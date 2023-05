Pete Distad, un cadre qui supervisait l’aspect commercial et opérationnel du service de streaming Apple TV+, de l’application Apple TV sur les différents appareils et la division du sport au sein du fabricant, va quitter ses fonctions. Selon Bloomberg, son départ d’Apple aura lieu dans le courant du mois.

La division de Pete Distad a négocié des accords avec la Major League Soccer (MLS, football) et la Major League Baseball (MLB), et a fait de l’Apple TV une plaque tournante pour les contenus vidéo, qu’ils proviennent de la société ou de partenaires. Le cadre travaillait aussi sur des accords de contenu pour Apple TV+, et ce depuis 2017. Il était sous la direction d’Oliver Schusser, qui se rapporte à Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services.

Avec le départ de Pete Distad, Apple va promouvoir Jim DeLorenzo pour les contenus sportifs, et cherche un remplaçant pour superviser le secteur de la télévision.

Pete Distad a été embauché en 2013, et avant de rejoindre Apple, il était vice-président du marketing et de la distribution de Hulu (plateforme américaine). Il est le troisième cadre du secteur des services à quitter Apple au cours des derniers mois, après Peter Stern, responsable du secteur des services, et Michael Abbott, responsable des services de cloud (dont iCloud).