Le département de la Justice des États-Unis a inculpé Weibao Wang, un ancien employé d’Apple, pour le vol de secrets commerciaux. Il est accusé d’avoir dérobé des informations critiques sur l’Apple Car.

Nouveau vol de données en lien avec l’Apple Car

Weibao Wang faisait partie de l’équipe d’annotation lorsqu’il était chez Apple. Il travaillait sur des algorithmes destinés à accélérer le processus d’annotation des objets du monde réel. En raison de son rôle, il s’est vu accorder un large accès aux bases de données contenant des informations pour le projet. Les informations auxquelles il avait accès étaient limitées à quelques milliers de personnes sur les 135 000 employés à temps plein d’Apple.

L’employé avait signé des accords de confidentialité et de propriété intellectuelle avant de se voir accorder l’accès aux bases de données d’Apple. Il a également suivi une formation sur le secret qui couvrait les conséquences du vol de données. Néanmoins, en 2016, il a téléchargé l’intégralité du code source du système de conduite autonome d’Apple et a volé d’autres informations sur les systèmes autonomes et le matériel peu avant de démissionner de son poste chez Apple en 2018.

Au moment de sa démission, Weibao Wang n’avait pas indiqué à Apple où il y irait. Il se trouve qu’il s’agissait d’un poste chez la filiale américaine d’une entreprise chinoise qui développe une technologie de conduite autonome. En mai 2018, Apple a examiné les journaux d’accès aux données et a constaté que son ex-employé avait accédé à des détails sensibles juste avant son départ. C’est à ce moment-là que l’entreprise a impliqué le ministère de la Justice.

Au mois de juin, le département de la Justice des États-Unis a perquisitionné le domicile de l’ex-employé, qui avait acheté un billet simple pour faire San Francisco – Guangzhou (Chine). Il a réussi à se rendre en Chine et un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre. S’il est extradé et condamné, il risque jusqu’à 60 ans de prison.

Ce n’est pas la première fois

Weibao Wang est le troisième employé accusé d’un vol d’informations en lien avec l’Apple Car. Il y a eu Xiaolang Zhang l’an dernier, il a plaidé coupable. Il y a aussi Jizhong Chen, qui pour le coup n’a pas plaidé coupable.