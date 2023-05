Wistron a décidé de quitter l’aventure en stoppant la production d’iPhone. Le sous-traitant estime qu’il n’a pas été en mesure de réaliser des bénéfices à cause de la politique d’Apple.

Fin de partie pour Wistron

L’Economic Times rapporte que Wistron est en train de vendre sa zone d’assemblage d’iPhone à Kolar, près de Bangalore en Inde, au groupe Tata, qui effectue actuellement des essais pour assembler les iPhone 15 dans le pays. Cela intervient au moment où Foxconn et Pegatron, deux autres sous-traitants d’Apple, ont décidé de renforcer leur présence en Inde.

Wistron a été le premier des trois fabricants à commencer à assembler des iPhone en Inde en 2017 (c’était l’iPhone SE). Mais son incapacité à s’installer davantage dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple est l’une des principales raisons pour lesquelles le groupe taïwanais se retire de l’Inde, le deuxième plus grand marché de smartphones au monde.

Le manque de bénéfices est aussi un facteur. « Wistron n’a pas été en mesure de gagner de l’argent avec les activités d’Apple en Inde. Il a essayé de négocier avec Apple pour obtenir des marges plus élevées, mais étant un acteur plus petit que Foxconn et Pegatron au niveau mondial, il n’a pas eu l’influence nécessaire », a déclaré un cadre de l’entreprise.

Payer correctement les employés fut compliqué

Le défi de Wistron pour gagner de l’argent avec le contrat d’assemblage des iPhone peut expliquer pourquoi l’entreprise a rencontré des problèmes pour payer correctement ses employés. En 2020, une émeute a éclaté dans l’usine de Bangalore pour cause de salaires insuffisants, causant des millions de dollars de dégâts. Le gouvernement indien et Apple ont tous deux mené une enquête et ont constaté que Wistron s’était effectivement rendu coupable de graves violations du droit du travail, y compris de sous-paiement de ses travailleurs.

Il semble que la production d’iPhone dans les anciennes usines de Wistron se poursuivra sous un nouveau propriétaire. La semaine dernière, il a été révélé que Luxshare avait acheté deux des usines et avait obtenu un contrat pour la fabrication des modèles haut de gamme, notamment l’iPhone 16 Pro Max.