Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services de l’entreprise, assure qu’Apple se focalise uniquement sur des produits qui intéressent les consommateurs, alors qu’il serait techniquement possible de se lancer dans davantage de domaines.

Plus souvent « non » que « oui » chez Apple

Lors d’une discussion avec Jim Cramer au CNBC CEO Council Summit en Californie, Eddy Cue a révélé qu’Apple dit plus souvent « non » que « oui » quand il s’agit de lancer des produits. « Nous disons non à presque tout », a-t-il déclaré. « Lorsque l’on est aussi grand que nous, il est facile de penser que l’on peut faire tout et n’importe quoi, mais ce n’est pas le cas », a-t-il assuré.

Eddy Cue a fait référence à la capacité du joueur de hockey Wayne Gretzky à voir loin lorsqu’il a parlé de l’incursion d’Apple dans le domaine du streaming sportif. « Nous voulions aller là où le palet allait, pas là où il était », a déclaré le vice-président. « C’est ce que fait Gretzky. Il patine là où va le palet, pas là où est le palet. Et c’est la même chose que nous voulions faire avec le sport ». À date, Apple propose du football avec la ligue nord-américaine (soccer) et le baseball.

Un discours similaire par Steve Jobs

Pour l’anecdote, Steve Jobs avait un discours similaire dans le passé. En 1997, il faisait déjà allusion à cette histoire de dire plus souvent non que oui : « les gens pensent que se concentrer signifie dire oui à la chose sur laquelle on doit se concentrer. Mais ce n’est pas du tout le cas. Cela signifie qu’il faut dire non à la centaine d’autres bonnes idées qui existent. Il faut choisir avec soin. En fait, je suis aussi fier des choses que nous n’avons pas faites que de celles que j’ai faites. L’innovation, c’est dire non à 1 000 choses ». Plus tard, il avait aussi parlé de l’histoire du palet. « Il y a une vieille citation de Wayne Gretzky que j’adore. Je patine vers l’endroit où le palet va se trouver, pas vers l’endroit où il a été. C’est ce que nous avons toujours essayé de faire à Apple ».

Concernant Eddy Cue, sa déclaration intervient quelques jours avant la présentation du casque de réalité mixte d’Apple à la WWDC 2023. Plusieurs personnes sont sceptiques à ce sujet, que ce soit des dirigeants d’Apple ou des employés.