Tim Cook a accordé une interview à ABC News pour évoquer le nouveau casque Apple Vision Pro, annoncé hier à la keynote de la WWDC 2023. Il est question du prix, de l’isolation et d’autres éléments.

Tim Cook évoque l’Apple Vision Pro

Sur le fait que le casque pourrait donner la sensation d’un isolement, Tim Cook assure qu’il s’agit « d’un élément majeur » qui a été pris en compte par les équipes de design d’Apple, et ce « depuis le départ ». Selon le patron d’Apple, « il ne s’agit pas d’isolement, mais de connexion. Il s’agit d’être entouré de personnes qui ont l’impression d’être là avec vous ».

Un autre sujet délicat est le prix, étant donné que l’Apple Vision Pro coûte 3 499 dollars. Tim Cook justifie ce prix par les possibilités offertes. « Il s’agit de l’équipement électronique le plus perfectionné qui soit. C’est l’ingénierie de demain dès aujourd’hui. Vous allez vivre dans le futur et le faire aujourd’hui ».

À la question de savoir si un tel produit va pouvoir être acheté par la plupart des personnes, Tim Cook répond : « Je ne sais pas. Je pense que les gens feront des choix différents en fonction de leur situation financière. L’ingénierie et la profondeur de l’ingénierie sont époustouflantes. Vous avez plus d’une expérience 4K dans chaque œil. Bien sûr, ce n’est pas gratuit. Cela coûte quelque chose, mais je pense que c’est un excellent rapport qualité-prix ».

D’autre part, Tim Cook a été questionné sur l’intelligence artificielle. Le patron d’Apple juge que c’est « très prometteur », mais cela nécessite un développement et un déploiement « délibérés » et « réfléchis » en raison des « préjugés », de la « désinformation » et « peut-être pire dans certains cas ».

Qu’en est-il de ChatGPT, cette IA générative qui fait tant parler d’elle ? Tim Cook dit l’utiliser et se veut « enthousiasmé » par le système, tout en précisant que cette technologie est étudiée « de près » par Apple. Quelques rumeurs ont suggéré qu’Apple se penchait effectivement sur le sujet.