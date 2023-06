Le sideloading sur iOS, à savoir la possibilité d’installer des applications sans passer par l’App Store, va devenir une réalité dans les pays de l’Union européenne suite au Digital Markets Act (DMA). La région ne sera pas la seule, puisque le Japon va proposer la même chose à ses citoyens.

Au Japon aussi, le sideloading sera une réalité sur iOS

Selon le Japan Times, le Japon obligera Apple et Google à permettre aux utilisateurs de télécharger des applications par l’intermédiaire de services autres que l’App Store et le Play Store. Le gouvernement souhaite stimuler la concurrence et estime que cette mesure pourrait faire baisser les prix des applications.

Le gouvernement local va dresser une liste d’actions interdites aux fournisseurs de systèmes d’exploitation afin de les empêcher de faire preuve de partialité à l’égard de leurs services et de leurs plateformes de paiement. La réglementation a été élaborée au siège de la concurrence du marché numérique du gouvernement. Le pays a l’intention de présenter la législation appropriée lors de la prochaine session ordinaire du Parlement en 2024.

Il faut savoir qu’Android propose déjà le sideloading. Ce n’est pas le cas sur iOS, mais Apple va être obligé d’y passer en Europe. Cela devrait être disponible avec iOS 17 selon les rumeurs, mais ce n’est pas actif avec la bêta 1.

D’autre part, le Japon s’inquiète du fait que les applications d’Apple et de Google sont préinstallées par défaut sur les iPhone et les smartphones Android. En conséquence, les deux entreprises devront permettre aux utilisateurs de supprimer facilement ces applications et ne pourront pas accorder un traitement préférentiel à leurs services dans leurs moteurs de recherche. Dans le cas d’Apple, il est possible que ce soit en référence à Spotlight.

Dernier point, Apple et Google seront obligés de permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements par l’intermédiaire de plateformes tierces. Il faut comprendre qu’Apple ne devra pas imposer Apple Pay.