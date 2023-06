Apple a discrètement ajouté la possibilité d’acheter plusieurs composants pour les Mac de bureau et pour le Studio Display. Cela se passe directement sur sa boutique Self Service Repair.

Pour l’iMac M1 de 24 pouces par exemple, il est maintenant possible d’acheter l’écran, les ventilateurs, la carte audio et plus pour ensuite faire une réparation par soi-même. Apple permet aussi d’acheter un deuxième adaptateur secteur. On retrouve aussi le Mac mini et le Mac Studio (le modèle de 2022 avec les puces M1) pour ce qui est de certains composants, comme le bloc d’alimentation et les haut-parleurs.

Pour le Studio Display, les composants étaient déjà disponibles aux États-Unis, c’est maintenant au tour de la France. Il en va de même pour les manuels de réparation.

Ces ajouts ont eu lieu au même moment où Apple a annoncé la réparation par soi-même des iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Max. On retrouve aussi le MacBook Air M2 de 13 pouces (mais pas le 15 pouces) et les MacBook Pro M2 Pro/Max de 14 et 16 pouces.

Pour rappel, le programme a été disponible à partir d’avril 2022 aux États-Unis. Il a fallu décembre de la même année pour l’avoir dans les pays d’Europe. Apple fournit les composants, manuels et outils nécessaires à la réparation de certains appareils. Tout est disponible sur le site d’Apple.