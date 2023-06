Si vous avez un iPhone ou d’autres produits Apple, vous utilisez certainement iCloud pour sauvegarder vos données. Cela comprend les contacts, les photos, les notes, les messages et plus encore. Mais si vous voulez basculer toutes les données d’iCloud vers une autre plateforme, ce n’est pas forcément une partie de plaisir. La Commission européenne veut faciliter tout ça.

Reuters rapporte que les pays de l’Union européenne et les eurodéputés se sont mis d’accord sur des mesures pour encadrer la manière dont les géants du numérique (comme Apple) et d’autres sociétés utilisent les données des clients et des entreprises, avec des garanties destinées à les protéger de tout accès illégal par des gouvernements extérieurs au bloc communautaire.

Avec cette nouvelle réglementation, particuliers et entreprises vont disposer de davantage de contrôle sur les données générées par les produits et appareils intelligents, avec la possibilité d’aisément copier ou transférer des données d’une plateforme vers une autre.

S’il existe des méthodes pour transférer certaines de ces données vers d’autres services de cloud — comme le transfert des photos iCloud vers Google Photos, par exemple — le transfert de toutes les données vers un autre fournisseur de services n’est pas une opération si simple.

Il faut savoir qu’Apple supporte déjà le principe de la portabilité des données et se veut l’un des fondateurs de l’initiative de transfert des données (avec Meta et Google). Toutefois, il s’agit toujours d’un domaine technique. La nouvelle loi devrait exiger une procédure beaucoup plus simple, qui permette aux utilisateurs de transférer toutes leurs données iCloud vers Dropbox ou Google Drive en appuyant simplement sur un bouton.

Autre élément à prendre en compte : les consommateurs auront leur mot à dire sur l’utilisation des données générées par les produits connectés.