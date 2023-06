L’affaire opposant Apple à Spotify dans l’Union européenne reprend aujourd’hui, avec le fabricant d’iPhone qui va défendre son cas devant les tribunaux, assurant avoir fait le nécessaire au niveau de l’App Store pour répondre aux demandes du service de streaming. Mais celui-ci n’est pas de cet avis.

En 2019, Spotify a porté plainte auprès de la Commission européenne, estimant qu’Apple abusait de son monopole en obligeant les développeurs à utiliser le système de paiement de l’App Store et donc à prendre une commission de 15% ou 30% selon les cas. Dans le même temps, la plateforme affirmait qu’Apple lui refusait injustement la possibilité d’utiliser son application iOS pour informer les utilisateurs d’un abonnement moins cher en passant par son site Internet.

En réponse, l’Union européenne a ouvert une enquête et a publié un rapport préliminaire en 2021. Ce rapport indique qu’Apple a enfreint la législation européenne en ce qui concerne les restrictions en matière de promotion, mais pas en ce qui concerne la question du paiement sur l’App Store.

Nous voilà donc ce 29 juin 2023. Les avocats d’Apple feront valoir qu’ils ont répondu aux préoccupations en matière de concurrence au cours des deux dernières années et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres changements pour l’App Store. Dans un communiqué transmis à Bloomberg, Spotify déclare que ce ne sont que des effets d’annonce. Le groupe indique :

Ces règles existent toujours aujourd’hui et les prétendus changements apportés par Apple ne changent en fait rien du tout, et ne sont que de la poudre aux yeux. Nous soutenons la Commission européenne et pensons que l’acte d’accusation répond aux pratiques commerciales déloyales d’Apple.