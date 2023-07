Et un joli debunk de plus ! Par l’intéressé en plus : le chanteur Tim Arnold a reconnu que son album « Super connected » avait été éjecté d’Apple Music à cause d’un soucis de communication entre son label et Apple, et non parce que le clip « A Commercial Break » pouvait être interprété comme une parodie de l’Apple Vision Pro. L’artiste avait pourtant lui-même laissé entendre que ce morceau avait pu vexer Apple, mais ce dernier vient de biffer cette hypothèse en reconnaissant que le soucis a une autre origine : le label Ditto Records qui édite « Super connected » serait en bisbille avec Apple depuis au moins 6 mois ! Finalement, tout serait rentré dans l’ordre depuis quelques heures .

« Ces six derniers mois ont été mentalement épuisants à essayer de mettre l’album sur Apple Music » précise Tim Arnold, « mais je suis ravi qu’il soit enfin disponible ». « Je ne sais pas si c’est Apple ou Ditto Music qui ont changé d’avis… mais je pense que tout cela est dû aux limites des communications numériques, ce qui est précisément l’objet de l’album. »

Et d’ajouter : « Apple a non seulement montré qu’il défendait les » différents, mais leur soutien à « Super Connected » en fait un champion de la connexion humaine authentique à l’ère numérique amorphe dans laquelle nous vivons. » C’est presque trop beau, d’autant que si le morceau est disponible à l’écoute, le clip « A Commercial Break » a bel et bien disparu de la plateforme malgré le retour de l’album. Pour couronner le tout, il est désormais précisé que « toute ressemblance entre la parodie d’Arnold et le Vision Pro d’Apple était purement fortuite ». Tant de précisions (un poil lourdingues) finissent tout de même par jeter le doute…