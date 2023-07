Apple va proposer des changements avec les iPhone 15 et l’un d’entre eux serait l’usage d’une technologie de batterie superposée. Cela permettrait d’avoir une densité énergétique accrue et une durée de vie prolongée.

C’est en tout cas ce qu’annonce RGcloudsS, un leaker qui s’est surtout fait un nom en publiant des informations en rapport avec les smartphones Android. Ici, il explique que Samsung va utiliser le système de batterie superposée pour ses Galaxy S24 Ultra et Galaxy S24+, là où Apple l’utiliserait sur ses quatre modèles de l’iPhone 15.

Une cellule de batterie empilée utilise une technique de fabrication appelée laminage, avec laquelle les éléments et les séparateurs sont pliés en couches en zigzag au lieu d’être enroulés. Comme il y a moins d’espace perdu dans la cellule, il est possible d’y inclure plus de matière active, ce qui se traduit par une plus grande capacité globale. Cela permet à une batterie d’atteindre une densité énergétique plus élevée qu’une batterie enroulée. La chaleur est également répartie plus uniformément dans la cellule, au lieu d’être concentrée dans une seule zone, ce qui prolonge la durée de vie. Les voitures électriques utilisent déjà un tel système.

Dans le cas d’Apple, une récente fuite a révélé que les iPhone 15 auraient de plus grosses batteries :

iPhone 15 : 3 877 mAh (+18,24% par rapport à l’iPhone 14)

iPhone 15 Plus : 4 912 mAh (+ 13,57%)

iPhone 15 Pro : 3 650 mAh (+14,06%)

iPhone 15 Pro Max : 4 852 mAh (+12,24%)

Dans la foulée, le leaker indique qu’Apple veut proposer la recharge filaire à 40 W et la recharge MagSafe à 20 W. Ce serait pour les iPhone 15 ou 16. Actuellement, l’iPhone 14 Pro Max propose 29 W en charge filaire et 15 W avec MagSafe.