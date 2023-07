Apple TV+ est au coeur de l’actualité d’Apple ces temps-ci, qu’il s’agisse des arrêts de tournages dus à la grève des scénaristes et des acteurs ou bien à l’annonce de nouveaux contenus. Et puisque l’on parle de nouveautés, Apple TV+ n’est vraiment pas en reste, avec les confirmations de plusieurs programmes comme The Pigeon Tunnel, Strange Planet, ou bien encore Wanted (sans oublier l’annonce hier de la date de sortie du film Flora and Son).

Image du documentaire The Pigeon Tunnel

The Pigeon Tunnel est un documentaire sur l’espion britannique David Cornwell, plus connu sous le nom de John le Carré, un célèbre auteur de romans d’espionnage (L’Espion qui venait du froid, The Constant Gardener, etc.). Le documentaire est signé Errol Morris (“The Fog of War”) et The Ink Factory (“The Night Manager”). The Ink Factory est d’ailleurs dirigé par Simon et Stephen Cornwell , qui sont les fils de David Cornwell/John le Carré ! La bande musicale est assurée par Philip Glass,en collaboration avec Paul Leonard-Morgan. Le documentaire dévoilera des archives datant de la guerre froide, histoire de bien nous mettre dans l’ambiance ! The Pigeon Tunnel sera visible le 20 octobre prochain sur Apple TV+.



Strange Planet est une série animée comique dont les héros ne sont autre que des aliens … qui ont les mêmes travers que nous autre humais. « Basé sur le roman graphique le plus vendu du New York Times et le phénomène des médias sociaux du même nom, « Strange Planet » est un regard hilarant et perspicace sur un monde lointain qui n’est pas sans rappeler le nôtre. Situés dans un monde fantaisiste de roses et de violets de barbe à papa, des êtres bleus identifiables explorent l’absurdité des traditions humaines quotidiennes. » La série est réalisée en grande partie par l’équipe à l’origine de Rick et Morty. Strange Planet sera disponible sur Apple TV+ le 9 août prochain.

Wanted: The Escape of Carlos Ghosn est un documentaire en 4 parties sur la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn, alors que ce dernier tentait d’échapper à la justice japonaise qui l’accusait de malversations financières. L’ex-patron de Nissan avait finalement été arrêté le 19 novembre 2018. L’homme d’affaires avait même tenté de fuir le Japon à nouveau, le 30 décembre 2019, en « s’envoyant » au Liban dans un conteneur destiné aux instruments de musique ! Dans une déclaration Ghosn avait déclaré qu’il « ne serait plus pris en otage par un système judiciaire japonais truqué où la culpabilité est présumée, la discrimination est endémique et les droits humains fondamentaux sont niés ». Wanted: The Escape of Carlos Ghosn » est produit par l’Oscarisé James Gay-Rees (« Amy ») et le lauréat d’un Emmy Award Paul Martin (« Drive to Survive »). Le documentaire est réalisé par DuPont et le cinéaste lauréat d’un Emmy Award James Jones (« Tchernobyl : Les bandes perdues »). Wanted: The Escape of Carlos Ghosn sera disponible sur Apple TV+ le 25 août prochain.