L’une des nouveautés des iPhone 14 et 14 Plus a été une réparation plus simple grâce à une vitre arrière amovible. Les iPhone 14 Pro et Pro Max n’y ont cependant pas eu le droit. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple va enfin s’y mettre avec les iPhone 15 Pro et Pro Max qui seraient plus simples à réparer.

Cela devrait se traduire par le retrait possible de la vitre arrière des iPhone 15 Pro. Dans le cas des iPhone 14 et 14 Plus, il est possible d’ouvrir les téléphones par l’avant et l’arrière. C’est la première fois que c’est possible depuis l’iPhone 4S qui a vu le jour en 2011. Avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, l’ouverture se fait uniquement du côté de l’écran (du moins officiellement).

Le changement avec les modèles non-Pro l’an dernier a notamment permis de réduire les coûts de réparation, tout particulièrement pour ceux qui ont la vitre arrière fissurée. Pour les iPhone 14 et 14 Plus par exemple, Apple demande respectivement 199€ et 229€ pour un dommage au niveau du verre arrière (29€ avec l’assurance AppleCare+). Pour l’iPhone 14 Pro, le prix grimpe à 599€. C’est 669€ avec l’iPhone 14 Pro Max (toujours 29€ avec AppleCare+). On peut donc espérer que les tarifs vont baisser avec les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Gurman a également indiqué que les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir des bordures plus petites autour de l’écran, de l’ordre de 1,5 mm contre 2,2 mm sur la gamme actuelle. Il faut par ailleurs s’attendre à une hausse de prix qui, selon le journaliste bien renseigné, serait « mineure ».