En marge de la publication des résultats financiers d’Apple pour le troisième trimestre de 2023 d’Apple, Tim Cook assure que le groupe va continuer à investir dans l’intelligence artificielle, dont l’IA générative (comme ChatGPT).

C’est lors d’une interview avec Reuters que Tim Cook a évoqué l’IA chez Apple :

Depuis des années, nous menons des recherches sur un large éventail de technologies d’IA, y compris l’IA générative. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire évoluer nos produits de manière responsable grâce à ces technologies afin d’enrichir la vie des gens. De toute évidence, nous investissons beaucoup, et cela se voit dans les dépenses de recherche et développement que vous avez sous les yeux.

Justement, les dépenses pour le R&D d’Apple au précédent trimestre ont été de 22,61 milliards de dollars, soit une hausse de 3,12 milliards de dollars par rapport à la même période un an plus tôt.

En interview avec CNBC, le patron d’Apple assure que la société considère « l’IA et l’apprentissage automatique comme des technologies fondamentales. Et elles sont virtuellement intégrées dans chaque produit que nous créons ». Il ajoute : « nous menons des recherches sur l’IA et l’apprentissage automatique, y compris l’IA générative, depuis des années ».

Si l’on en croit de précédentes rumeurs, un outil en cours de développement a pour nom en interne « Apple GPT ». Il s’agit d’un chatbot pour l’instant réservé aux employés. Mais il faudrait patienter avant de le découvrir. Hier, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple n’aurait rien de significatif en matière d’IA en 2024 pour le public.