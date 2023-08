Les prix des iPhone augmentent et tout le monde n’a donc pas les moyens de payer le smartphone en une seule fois. De plus en plus de personnes se tournent vers les programmes de financement. Apple a justement évoqué ce sujet, confirmant que la majorité des iPhone étaient vendus par ce type de programme.

C’est Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, qui a évoqué le sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers :

Nous avons fait du très bon travail ces dernières années avec des programmes d’accessibilité dans le monde entier, directement dans notre canal direct et avec nos partenaires dans le monde entier. À l’heure actuelle, la majorité des iPhone sont vendus dans le cadre d’un programme d’échange, de paiement échelonné ou de financement, et ce pourcentage, qui dépasse largement les 50%, est très similaire sur les marchés développés et émergents. Nous voulons en faire davantage car nous pensons que cela contribue vraiment à réduire le seuil d’accessibilité de nos produits et nous pensons que c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles notre gamme de produits a été très forte au cours des deux derniers cycles. Nous poursuivrons donc nos efforts dans ce domaine.

Ici, le directeur financier d’Apple fait référence à toutes les offres disponibles, que ce soit chez Apple avec le crédit à taux d’intérêt à 0%, l’iPhone Upgrade Program (disponible dans quelques pays) ou encore les opérateurs avec leurs forfaits comprenant un engagement.

Le prix, justement, pourrait bien augmenter avec les iPhone 15 et 15 Pro si l’on en croit de récentes rumeurs. Il avait déjà eu une hausse en Europe avec les iPhone 14… et c’était la même chose avec les iPhone 13.