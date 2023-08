Comme nous le savons, Apple annoncera en septembre quatre variantes de l’iPhone 15. Pourtant, la bêta de tvOS 17 comprend six nouveaux identifiants. À quoi peut-on s’attendre avec les deux modèles supplémentaires ?

Pour rappel, les identifiants trouvés sont iPhone15,4 iPhone15,5, iPhone16,1, iPhone16,2, iPhone14,1 et iPhone14,9. Les deux premiers correspondent probablement aux iPhone 15 et 15 Plus, là où les deux suivants doivent correspondre aux iPhone 15 Pro et Pro Max. Nous savons déjà que ces quatre modèles auront un port USB-C.

À quoi s’attendre avec les modèles iPhone14,1 et iPhone14,9 ? Aaronp613, qui déniche souvent des informations dans le code des systèmes d’exploitation d’Apple et qui a découvert les six références dans tvOS 17, se demande aujourd’hui si l’iPhone14,1 ne serait pas une révision de l’iPhone 13 avec un port USB-C et l’iPhone 14,9 une révision de l’iPhone 13 mini là encore avec un port USB-C, contre du Lightning à ce jour.

This is my guess as to which iPhone models correspond to the unreleased model numbers I found. https://t.co/ykcLQMm3jA pic.twitter.com/VIjJEPqJEQ — Aaron (@aaronp613) August 11, 2023

Pourquoi les iPhone 13 ? Parce que les références iPhone14,X correspondent aux iPhone avec la puce A15. Pour les iPhone15,X, c’est la puce A16. Et pour les iPhone16,X, ce sera les modèles avec la puce A17.

À ce stade, aucune rumeur ne suggère une révision des iPhone 13 avec un port USB-C. Mais qui sait, peut-être qu’Apple nous surprendra. Pour rappel, Apple abandonne le port Lightning pour l’USB-C suite à une réglementation dans l’Union européenne.