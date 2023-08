Les quatre variantes de l’iPhone 15 auront la particularité d’avoir un port USB-C à la place du port Lightning. Aujourd’hui, de nouvelles photos dévoilent le composant. Elles font suite à d’autres photos similaires récemment publiées.

Dans le cas présent, les photos du port USB-C sont partagées par le leaker Majin Bu sur X (Twitter) et cela concerne en l’occurrence l’iPhone 15 Plus. Deux d’entre elles sont une vue d’ensemble avant et arrière de l’ensemble du composant, tandis que les autres sont des gros plans du connecteur.

« Vous pouvez voir la puce sur les iPhone 15. Le modèle est 3LD3 », indique le leaker dans un autre tweet. « Comme il s’agit d’une puce conçue par l’entreprise elle-même, le modèle ne permet pas de juger de sa fonction. Si l’on en juge par le même type de puces dans le passé, il pourrait s’agir d’un paramètre de chiffrement de transmission », précise-t-il.

You can see the packaged chip on the iPhone 15 series. The model is 3LD3. Because it is a self-designed chip, the function cannot be judged by the model. Judging from the same type of plastic packaged chips in the past, it may be the setting of transmission encryption. pic.twitter.com/YSM1guM3n9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023