Sans surprise, Apple prépare déjà les futures mises à jour d’iOS 17 et il est notamment question d’iOS 17.1. Une autre version en préparation est iOS 16.7.

Apple a sorti hier watchOS 9.6.1, une mise à jour qui vient corriger un problème qui empêche l’accès aux données de mouvement pour les applications qui utilisent l’API des troubles du mouvement pour suivre les tremblements et les symptômes associés à la maladie de Parkinson. Il se trouve qu’il n’y a pas eu iOS 16.6.1 en complément, alors qu’Apple a l’habitude de proposer des mises à jour sur ses différents appareils en même temps.

Cela s’expliquerait par le fait qu’Apple zapperait iOS 16.6.1 pour directement passer sur iOS 16.7 si l’on en croit un compte X/Twitter (relayé par 9to5Mac) qui a eu de bonnes informations dans le passé. Il n’est pas précisé quand iOS 16.7 sera disponible, mais il est possible que ce soit en septembre. L’année dernière, la bêta d’iOS 15.7 avait vu le jour aux côtés de la dernière bêta d’iOS 16. L’histoire pourrait se répéter cette année.

D’autre part, Apple travaille sur iOS 17.1, alors qu’iOS 17 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. De plus en plus d’appareils avec iOS 17.1 se font remarquer, selon 9to5Mac.

Quelle sera la date de sortie ? L’année dernière, iOS 16.1 avait vu le jour le 24 octobre. Il n’est donc pas impossible qu’iOS 17.1 sorte plus ou moins à la même période cette année.