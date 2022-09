Apple propose aujourd’hui la release candidate (RC) d’iOS 15.7 sur iPhone, d’iPadOS 15.7 sur iPad et de macOS 12.6 sur Mac. C’est disponible juste après la keynote où furent annoncés les iPhone 14, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 2.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur les changements que l’on retrouve avec iOS 15.7, iPadOS 15.7 et macOS 12.6. Apple ne communique aucun élément particulier. Il est possible que ce soit uniquement des améliorations, optimisations et autres corrections de bugs sans nouveautés particulières.

On notera au passage qu’il n’y a pas eu de bêta, on passe directement à la release candidate. Cela suggère que la version finale pour tout le monde sera disponible dans quelques jours. Il est possible que la sortie soit le 12 septembre, aux côtés de la version finale d’iOS 16.

Le numéro de build pour iOS 15.7 et iPadOS 15.7 est 19H12. Pour macOS 12.6, il s’agit de la build 21G115. Ces mêmes versions seront distribuées au grand public si aucun problème majeur n’est détecté avec la release candidate.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas d’iOS 15, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la release candidate d’iOS 15.7. Sur Mac, macOS 12.6 est à retrouver dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels.