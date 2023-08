Quelques heures après les développeurs, Apple propose la quatrième bêta publique d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Le numéro de build est 21A5312c, comme la version pour les développeurs. Les changements sont donc identiques.

La nouvelle bêta d’iOS 17 a le droit à quelques nouveautés, dont un nouveau changement concernant le bouton pour raccrocher pendant un appel. Avec les premières versions, Apple avait décidé de revoir l’ensemble des boutons, dont celui pour raccrocher en le mettant en bas à droite. Cela n’a pas plu à tout le monde et Apple a visiblement entendu les critiques. Désormais, le bouton est placé en bas au centre.

Il y a également la section « Luminosité et affichage » dans l’application Réglages qui affiche désormais l’icône du fond d’écran pour s’adapter à celui d’iOS 17. De plus, un appui long sur le bouton « + » dans l’application Messages permet de tomber directement sur le sélecteur de photos. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la quatrième bêta publique d’iOS 17. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » (si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple). Revenez en arrière et la quatrième bêta va apparaître. Vous pouvez alors lancer le téléchargement.

Un rythme hebdomadaire

Apple proposait jusqu’à présent une nouvelle bêta d’iOS 17 toutes les deux semaines. Avec la nouvelle version, nous sommes sur un rythme hebdomadaire. Apple va le conserver jusqu’à la sortie de la version finale qui sera, normalement, disponible dans le courant du mois de septembre pour l’ensemble des utilisateurs.

Concernant macOS Sonoma, on reste pour l’instant sur la troisième bêta publique qui a vu le jour la semaine dernière. C’est la même chose pour les développeurs qui ont toujours la bêta 5 d’il y a une semaine.